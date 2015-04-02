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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/2
يميل مواليد دائمًا للعزلة عن الآخرين والعيش بمفردهم كثيرًا وأحيانًا مع أشخاص معينة من العائلة والأصدقاء، يعتبرون مستمعون جيدين للآخرين لقلة كلامهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>الانتقال من العمل أحيانًا يكون مفيد حتى تستطيع أن تطور من قدراتك ومهاراتك العملية فى الفترة المقبلة حاول أن تحصل على بعض الدورات التدريبية فى بعض المجالات الحديثة حتى تصقل خبراتك وتكون إنسانًا أكثر تقدم.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>ينصحك الحبيب فى طرح جميع المشاكل للنقاش لإيجاد حلول سريعة ومنطقية أقبل العرض، لتكون الحياة فى الفترة القادمة أكثر هدوءًا وسعادة، لا تترد بالتخلى عن الصفات السيئة التى تزعج الحبيب فهو بحاجة أن يعرف مقداره لديك.

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مصر 365

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