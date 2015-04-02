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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/2
مواليد يتسمون بالكلاسيكية والتأثر بالقيم والتقاليد الاجتماعية، يعتبر شخصًا مؤثرًا فى عائلته الصغيرة ومحيطه الاجتماعى الكبير، يحاول دائمًا أن يسعى فى الخير حتى أن البعض يلومه على طيبة قلبه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>احذر من دسائس الأصدقاء فى محيط العمل فهم يحسدونك على تقدمك لا تلتفت للمكائد فأنت أكبر من ذلك وأجعل ردك دائمًا بتطوير ذاتك وعملك للوصول لأعلى المراتب، كافئ نفسك اليوم ببعض الوقت المرح مع أسرتك الصغيرة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>هناك بعض الغيوم تلوح فى الأفق بسبب عنادك مع الحبيب حاول أن توازن أمورك لتكون فى حال أفضل، لن تسير الأمور بالعند ولكن بالحنان والعطف يستطيع الشريك أن يلبى مطالبك وأوامرك.
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مصر 365

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