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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/2
رجل العذراء يختلف تمامًا عن الأنثى فى الطباع على الرجل من أنهم ينحدرون من نفس البرج، الرجل لا يؤمن بالحب العذرى ويستطيع أن يكون فى حياته أكثر من علاقة عاطفية لكن أنثى العذراء تعيش فى الحب الأفلاطونى.

توقع ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ستقودك الظروف أن تجد طريق النجاح هذا اليوم، حاول أن تتمسك بحبال الأمل للوصول إلى هدفك، لا تتأثر بالظروف المحيطة واجعل المثابرة هى وسيلتك الوحيدة للنجاح.

على مستوى الحياة العاطفية


>الحب الأفلاطونى دائمًا يعطى للحياة لون آخر حاول أن تجد طريقك إلى الحبيب لتحى معه حياة سعيدة، ستكون الأيام القادمة أكثر هدوءًا من الشريك واليوم مناسب لقضاء أوقات رومانسية، وستكون عطلة نهاية الأسبوع مثالية لذلك فلا تضع الفرصة.

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مصر 365

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