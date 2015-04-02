أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/2

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/2
مواليد دائمًا متهمون بصفات كثيرة تتركز على قدرتهم على المراوغة والخداع فهم يحملون تلك الصفات لتحصين أنفسهم من الأغراب لكنهم مع المقربين لهم يعتبرون من الأشخاص المثالية فهم قادرون على تحمل المسئولية والعمل تحت الظروف ورعاية أفراد الأسرة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون مواليد برج العقرب هذا اليوم بحصد إنجازاتهم فى الفترة السابقة وأيضًا الخسائر حتى يصلون إلى الخلطة السرية للنجاح بدون خسائر كبيرة وهذا الأمر من صفات العظماء والأذكياء.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>يراك الشريك مقصر فى حقه حاول أن تعالج الأمر ببساطة دون الخوض فى مضمار الجدال والنقاش، فقد يكون الموضوع أشبه بشرارة صغيرة يمكن أن نقضى عليها فى مهدها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى