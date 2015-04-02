حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/2

مواليد برج العقرب دائمًا متهمون بصفات كثيرة تتركز على قدرتهم على المراوغة والخداع فهم يحملون تلك الصفات لتحصين أنفسهم من الأغراب لكنهم مع المقربين لهم يعتبرون من الأشخاص المثالية فهم قادرون على تحمل المسئولية والعمل تحت الظروف ورعاية أفراد الأسرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون مواليد برج العقرب هذا اليوم بحصد إنجازاتهم فى الفترة السابقة وأيضًا الخسائر حتى يصلون إلى الخلطة السرية للنجاح بدون خسائر كبيرة وهذا الأمر من صفات العظماء والأذكياء.
>يراك الشريك مقصر فى حقه حاول أن تعالج الأمر ببساطة دون الخوض فى مضمار الجدال والنقاش، فقد يكون الموضوع أشبه بشرارة صغيرة يمكن أن نقضى عليها فى مهدها.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون مواليد برج العقرب هذا اليوم بحصد إنجازاتهم فى الفترة السابقة وأيضًا الخسائر حتى يصلون إلى الخلطة السرية للنجاح بدون خسائر كبيرة وهذا الأمر من صفات العظماء والأذكياء.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>يراك الشريك مقصر فى حقه حاول أن تعالج الأمر ببساطة دون الخوض فى مضمار الجدال والنقاش، فقد يكون الموضوع أشبه بشرارة صغيرة يمكن أن نقضى عليها فى مهدها.
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