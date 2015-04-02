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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/2
الكرم واللطف من أهم صفات برج "القوس" لكنهم يتسمون بالثورة العارمة والعصبية الزائدة فى أصغر الأمور التى لا تروق لهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>كن حذرًا هذا اليوم من الوقوع فى المكائد فأنت قادر على فعل ذلك، لا تعطى للأمور أكبر من حجمها فكل مشكلة ولها عدة حلول تستطيع أن تختار منها المناسب لظروفك الحالية، يراك مديرك تعمل كثيرًا ولكن النتيجة لا ترتقى للمستوى المطلوب أعمل على تطوير قدراتك العلمية فى المرحلة المقبلة.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>الأمور العاطفية مع الشريك تسير فى الطريق الصحيح حاول أن تحافظ على ذلك فأنت بحاجة إلى الهدوء فى الحياة العاطفية حتى تتفرغ لباقى أعمالك، اليوم مناسب لقضاء سهره سعيدة مع الحبيب أغتم الفرصة لذلك.

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مصر 365

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