رئيس الحكومة الليبية يلتقي مع لجنة الأزمة بمنطقة ورشفانة

التقى رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني،أمس الأربعاء، مع لجنة الأزمة في منطقة ورشفانة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة البيضاء.

وتناول الاجتماع الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان مناطق ورشفانة، والعقبات التي تواجه لجنة الأزمة في تأدية عملها.

وتشهد مناطق ورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة وتوترا أمنيا منذ أغسطس 2014، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكانها.

وكان رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، قد عاد إلى البلاد بعد اختتام زيارته إلى تونس التي استمرت أربعة أيام ، التقى خلالها كبار المسؤولين التونسيين، وعقد أيضا اجتماعا موسعا ضم سفراء 32 دولة معتمدين لدى ليبيا، من بينهم مبعوثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا أبوستولوفا.

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