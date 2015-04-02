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العمليات الخاصة تطارد المتهمين فى حادث استشهاد مفتش مباحث شرق الجيزة

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العمليات الخاصة تطارد المتهمين فى حادث استشهاد مفتش مباحث شرق الجيزة العمليات الخاصة تطارد المتهمين فى حادث استشهاد مفتش مباحث شرق الجيزة
ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قوة من إدارة العمليات الخاصة انتقلت إلى مكان حادث استشهاد العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة لمطاردة المتهمين بإطلاق الرصاص على الشهيد، حيث فروا هاربين إلى المنطقة الجبلية بالطريق الدولى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة انتقل إلى مكان الحادث، يرافقه اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم نشر عدة أكمنة بمحيط المنطقة التى شهدت الحادث لضبط الجناة.

وكان العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة استشهد منذ قليل فى تبادل لإطلاق الرصاص مع مسلحين بالطريق الدولى بالعياط.

وقال مصدر أمنى إن سيارة نقل أموال تعرضت لسطو مسلح من جانب مجهولين، وفور تلقى العميد عاطف الإسلامبولى البلاغ، توجه إلى محل الواقعة بصحبة قوة أمنية وتبادل إطلاق الرصاص مع المتهمين، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى نتج عنه استشهاده.


>استشهاد مفتش شرق الجيزة فى تبادل إطلاق الرصاص مع مسلحين بالعياط

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