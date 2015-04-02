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زوجة تطلب زجاجة شامبو من زوجها فيقتلها خنقًا بالمنيا

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زوجة تطلب زجاجة شامبو من زوجها فيقتلها خنقًا بالمنيا زوجة تطلب زجاجة شامبو من زوجها فيقتلها خنقًا بالمنيا
أقدم رجل على قتل زوجته خنقًا، بسبب طلبها زجاجة شامبو فى محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ عن وجود شبهة جنائية حول وفاة سيدة تدعى "نورهان. ن"، 18 سنة خنقًا.

وتبين من الانتقال والفحص ومناظرة الجثة، أن الزوج "أسامة.ع"، 22 سنة سائق ومقيم بديرمواس قتل زوجته خنقًا بسبب خلافات زوجية، حيث طلبت منه شراء زجاجة شامبو، وتطور الأمر إلى مشاجرة فقتلها خنقًا، حيث اعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل وقام بتمثيل الجريمة، وأمر بحبس المتهم 4 أيام وصرح بدفن جثة الزوجة.

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