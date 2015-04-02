البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية بنحو 110.9 مليار جنيه لتصل الى 1627 مليار جنيه

أعلن البنك المركزى اليوم عن ارتفاع السيولة المحلية نحو 1627.5 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2015 مسجلة زيادة قدرها 110.9 مليار جنيه بمعدل 7.3 % خلال الفترة يوليو/ يناير من السنة المالية 2014 / 2015.

وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 74.5 مليار جنيه بمعدل 6.7 % ، والمعروض النقدى بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 8.9 %.

وقال البنك المركزى المصرى – في بيان له أمس – إن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر68 مليار جنيه بمعدل 8ر7% ، والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 2ر6 مليار جنيه بمعدل 6ر2 %، اما الزيادة في المعروض النقدى فتعزى الى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر27 مليار جنيه بمعدل 9ر19%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر8 مليار جنيه بمعدل 2ر3%.

وتعد الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / يناير من السنة المالية 2014/ 2015 محصلة لارتفاع صافى الاصول المحلية، وتراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وارتفع صافى الاصول المحلية لدى الجهاز المركزى بمقدار 7ر 154مليار جنيه بمعدل 1ر11% خلال الفترة يوليو/ يناير من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 4ر152 مليار جنيه بمعدل 4ر9%، في حين انخفض صافى الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر43 مليار جنيه بمعدل 7ر36% خلال الفترة يوليو / يناير من السنة المالية 2014 / 2015 ، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافى الاصول الاجنبية لدى البنوك بما يعادل 1ر41مليار جنيه ، ولدى البنك المركزى بما يعادل 7ر2 مليار جنيه .

وأوضح بيان المركزى الى تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 6ر215مليار جنيه بمعدل 9ر11% خلال الفترة يوليو / يناير من السنة المالية 2014/ 2015 ليصل الى نحو 4ر2032مليار جنيه في نهاية يناير 2015 .

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