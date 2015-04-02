البشير يؤكد دعمه لمبادرة وادي النيل لتعزيز العلاقات الفنية والثقافية بين مصر والسودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، دعمه لمبادرة وادي النيل الرامية لتعزيز وتطوير العلاقات الثقافية والفنية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه الفنون والثقافة في تحقيق التواصل، والمساهمة في رقي وتقدم الشعوب.

جاء ذلك خلال لقاء البشير مساء أمس الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم بعدد من رموز الفن والثقافة بمبادرة وادي النيل بين مصر والسودان بحضور الفنانين إيهاب توفيق، وعمرو رمزي، وعدد من الفنانين والمبدعين السودانيين.

وقال الفنان السوداني الكبير علي مهدي،-في تصريح عقب اللقاء- على أهمية تلك المبادرة في تعزيز العلاقات الفنية والثقافية بين شطري وادي النيل في مصر والسودان، مشيرا إلى أن الرئيس البشير عبر عن سعادته ودعمه لتلك المبادرة الفنية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبر الفنان إيهاب توفيق، عن سعادته بزيارة السودان، مؤكدا على أن الإرادة السياسية للبلدين وحرص الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير، ستساهم في تحقيق التكامل المنشود بين شطري وادي النيل، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، لافتا إلى أن مصر والسودان شعب واحد يعيش في بلدين.

وقال إن الشعب المصري يسير بثقة وثبات خلف قيادته السياسية الواعية المحافظة على الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسير بمصر نحو التنمية المستدامة.

كما عبر الفنان عمرو رمزي، عن سعادته بزيارة السودان وبلقاء الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى الدور الذي لعبه في تحقيق التقارب بين مصر وأثيوبيا خلال أزمة سد النهضة، وتنسيقه وجهوده مع أخيه الرئيس السيسي، في عودة الاستقرار والأمن لشعوب الدول العربية التي تعاني من الأزمات والحروب.

> وقال إن السودان تمكن من الحفاظ على هويته وتاريخه، في نفس الوقت الذي يسير فيه نحو المعاصرة والتنمية الاقتصادية.

أ ش أ