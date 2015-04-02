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قوات الأمن التركية تقتل امرأة وتصيب شخصًا حاولا استهداف مديرية أمن اسطنبول

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قوات الأمن التركية تقتل امرأة وتصيب شخصًا حاولا استهداف مديرية أمن اسطنبول قوات الأمن التركية تقتل امرأة وتصيب شخصًا حاولا استهداف مديرية أمن اسطنبول

قوات الأمن التركية

أطلقت الشرطة التركية النيران على شخصين حاولا الهجوم على مديرية أمن اسطنبول أمس الأربعاء، فقتلت أحدهما وأصابت الآخر بجروح.

ونقلت محطة سي.إن.إن.تورك اليوم عن محافظ اسطنبول واصب شاهين في بيان له أن أحد المهاجمين، وهي امرأة، لقيت حتفها وتم ضبط متفجرات بحوزتها فيما تمكنت قوات الأمن من القبض على الآخر، مضيفا أن المرأة كانت تحمل بندقية ومسدسا وقنبلتين يدويتين.

وأشار شاهين إلى أن فرق المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول المتفجرات التي كانت بحوزة المرأة.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من قيام عضوين بجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية الماركسية المحظورة باحتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، كرهينة ثم قتله لاحقا في مكتبه بمقر القصر العدلي باسطنبول.
> أ ش أ

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