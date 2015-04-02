هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من تناول عقار "كوردارون" للقلب مع "السوفالدى"

أكد الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA حذرت من خطورة استخدام عقار السوفالدى المستخدم فى علاج مرضى فيروس سى مع أدوية القلب مثل "كوردارون" وأدوية الضغط مثل "ألتيازيم" حتى لا يحدث انخفاض خطير فى عدد ضربات القلب.

وقال الدكتور حسنى سلامة إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من تناول عقاقير الضغط والقلب مع عقار السوفالدى لمنع حدوث أى تعارض بينهما، حيث لوحظ ذلك فى 6 من المرضى، وحتى تتضح الصورة أكثر فى المستقبل.

طبيب كبد يحذر مرضى فيروس C من تناول أدوية أمراض أخرى بجانب "سوفالدى"

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