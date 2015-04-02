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دراسة تحذر.. الحليب الخام غير المبستر ينقل الأمراض الخطيرة

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دراسة تحذر.. الحليب الخام غير المبستر ينقل الأمراض الخطيرة دراسة تحذر.. الحليب الخام غير المبستر ينقل الأمراض الخطيرة
كشفت دراسة علمية حديثة أن الحليب الخام مسئول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة بالأغذية، على الرغم من أن حوالى 3.5 فى المائة فقط من الأمريكيين يشربون الحليب الخام.

• الحليب الخام ينقل الأمراض


>ووجد الباحثون أن الحليب الخام (غير المبستر) يرفع من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة من الأغذية بما يقرب من 100 مرة عن الحليب المبستر، فى حين يدعى البعض أن الحليب الخام هو أكثر صحة ومذاقه أفضل من الحليب المبستر.

• يجب تجنب الحليب الخام


>وأظهرت النتائج، التى توصل إليها الباحثون أن الحليب الخام ينطوى على مخاطر صحية كبيرة، لافتين إلى أن الناس لا ينبغى أن تشربه.

• الحليب الخام يسبب الإصابة بالبكتيريا


>ووجد الباحثون أن الحليب الخام فى كثير من الأحيان يكون ملوثا بالسالمونيلا، العطيفة، الليستيريا ونوع خطير من البكتيريا القولونية، وقد تسبب هذه البكتيريا الأمراض المنقولة بالأغذية، مما يؤدى إلى الإسهال والقيء، والتشنج، والحمى والفشل الكلوى أو حتى الموت.

وفى نهاية المطاف، أظهرت الدراسات العلمية أن مخاطر الإصابة بهذه الأمراض من الحليب الخام هى أكثر بـــ 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض من الحليب المبستر.

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