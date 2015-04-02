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حكاية صورة - حين ارتدى الخطيب قميص الزمالك .. وشحاتة وجعفر زي الأهلي

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هل شاهدت محمود الخطيب أسطورة الأهلي يرتدي قميص الزمالك؟ أو حسن شحاتة وفاروق جعفر نجمي الفرسان يرتدون القميص الأحمر؟

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة بعنوان (حكاية صورة) يعرض فيها صور نادرة وقصتها.

كانت تلك الصور في مهرجان اعتزال محمود الخطيب نجم الأهلي عام 1988.

أقام الخطيب مباراة اعتزاله الشهيرة في 1 ديسمبر 1988 بحضور 120 ألف متفرج.

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ويقول الخطيب: "كنت قد جهزت كلمة في ورقة ألقيها على من حضر لي، ولكن مع التوتر والعرق، تلفت الورقة، ولم أجد كلمات سوى ألف شكر".

قبل مباراة الوداع، ارتدى الخطيب قميص الزمالك، ثم انتقل حسن شحاتة وفاروق جعفر لارتداء قميص الأهلي لأخذ الصور التذكارية.

ولعب بيبو مع الزمالك في البداية، ثم عاد لفريقه وسجل أهدافا وسط هتافات الجمهور "لأ يا بيبو لأ .. لأ ملكش حق".

الخطيب هو اللاعب المصري الوحيد الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول عام 1983.

وسجل الخطيب في مسيرته 550 هدفا بالدوري المحلي وقطاعات الناشئين والبطولات الإفريقية، ولعب مع الفريق الأول للأهلي 266 مباراة منها 166 في الدوري و18 بالكأس و29 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري و20 مباراة في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس.

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توج بالدوري مع الأهلي 10 مرات، وكأس خمسة ألقاب وبطولة الأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات، ولقبين لأبطال الدوري.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في مصر خمس مرات، وخاض 450 مباراة محلية ودولية دون حصوله على إنذار واحد ما جعله عضوا في اللجنة الدولية للعب النظيف.

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وفي إطار مهرجان الاعتزال، تقرر أن يلعب الخطيب مع الزمالك، وجعفر وشحاتة مع الأهلي وسط أجواء احتفالية.

وسجل جعفر للزمالك 53 هدفا في الدوري المصري.

الطريف أن جعفر بزغ نجمه بسبب ركلة جزاء سجلها في شباك الأهلي موسم 1970-1971، والنتيجة كانت 2-1 للزمالك، وقتها اعترض مروان حارس الأهلي وشهدت المباراة أحداث شغب من الجمهورين، وتم إلغاء الموسم.

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الصور مقدمة من صفحة - تاريخ الكرة في مصر

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