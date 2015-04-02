تقارير - فولفسبورج يرغب في ضم تشيتشاريتو

يرغب فولفسبورج في ضم المهاجم المكسيكي ولاعب ريال مدريد المعار إليه من مانشستر يونايتد خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" خلال الصيف المقبل.

تشيشاريتو انتقل إلى ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكنه وجد نفسه حبيس دكة بدلاء الفريق الملكي، نظرا لاعتماد اللوس بلانكوس على كريم بنزيمة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن النادي الألماني يرغب في ضم اللاعب لزيادة فاعليته الهجومية، بعدما فشل الدنماركي نيكلاس بيندنر في إثبات نفسه مع الفريق.

وأوضح التقرير أن هيرنانديز لن يكلف خزائن النادي الألماني سوى ثمانية ملايين يورو، نظرا لأنه لا يتبقى في تعاقده مع يونايتد إلا موسم واحد فقط.

يأتي هذا في ظل وجود اهتمام من وست هام وستوك سيتي في ضم اللاعب، لكن المشاركة في دوري أبطال أوروبا وبناء فريق قادر على حصد البطولات قد يجعلان تشيشاريتو يفضل الانضمام لفولفسبورج حسبما أشار التقرير.