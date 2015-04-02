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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي إرضاء لكوبر

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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي إرضاء لكوبر اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي إرضاء لكوبر

يدرس اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والأسيوطي المقرر لها يوم 13 أبريل في الدوري لإرضاء الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

وأوضح عامر حسين مدير لجنة المسابقات أنه عقد جلسة مع كوبر اليوم الأربعاء، تمسك فيها بخوض مباراة ودية يوم 13 أو 14 أبريل.

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أنه تم الاتفاق على بدء تجمع يوم 8 وخوض اللقاء الودي يوم 11، ولكن الأهلي سيواجه الأسيوطي يوم 13.

وتابع: "من الوارد تأجيل مباراة الأهلي 24 ساعة، ولكن إذا سافر الأهلي إلى المغرب يوم 14 أبريل، سيتم تأجيلها لوقت لاحق".

وأتم عامر حسين بأن اتحاد الكرة خاطب أكثر من منتخب أفريقي منها السودان وكينيا، وغيرها من الفرق التي لا تضم محترفين في أوروبا لأن اللقاء خارج الأجندة الدولية.

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