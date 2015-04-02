سلاح الجو التونسى يتصدى لطائرة مجهولة قادمة من ليبيا

كشف الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى التونسية المقدم بلحسن الوسلاتى عن أن السلاح الجوى تصدى لطائرة مجهولة قادمة من ليبيا دخلت المجال الجوى التونسى وأرغمها المغادرة.

وقال المقدم الوسلاتى فى تصريح لوكالة انباء تونس افريقيا(وات) إن رادارات الدفاع الجوى للجيش الوطني، كشفت يوم الأربعاء، حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحا، طائرة مجهولة متجهة من التراب الليبى نحو الحدود الجنوبية الشرقية التونسية، على ارتفاع 3000 متر وبسرعة 660 كلم فى الساعة، ولا تحمل رموز تعارف.

وأضاف المقدم الوسلاتي، أنه تم توجيه طائرة مقاتلة نفاثة مسلحة تابعة لسلاح الطيران لاعتراض الطائرة المجهولة وإجبارها على مغادرة المجال الجوي، بعد ان دخلته بعمق 4 كلم، وأكد أن وزارة الدفاع الوطنى ستقوم بإبلاغ الجانب الليبى بالخروقات المذكورة عبر القنوات الدبلوماسية.

يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والإنفلات الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضى ، وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسى والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهم.