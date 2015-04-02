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بالفيديو.. سعود الفيصل يبكى تأثرًا بذكرى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

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بالفيديو.. سعود الفيصل يبكى تأثرًا بذكرى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بالفيديو.. سعود الفيصل يبكى تأثرًا بذكرى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
استهل الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، كلمته بمجلس الشورى السعودى بنعى الملك الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- وقال الفيصل بصوت باكٍ: "يحز فى نفسى أننى لم أكن فى ربوع هذا البلد لأودع وأرثى الملك الراحل"، الأمر الذى أبكى رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

وجدد الأمير الفيصل، فى كلمته أمام مجلس الشورى، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعيًا الله أن يكون خير خلف لخير سلف.
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