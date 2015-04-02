عاصفة ترابية تجتاح عدة مناطق بالسعودية وتؤثر على الملاحة الجوية

اجتاحت اليوم موجة ترابية العديد من مناطق السعودية الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية وتسببت فى شبه انعدام الرؤية وهو ما أثر على حركة الملاحة الجوية إضافة إلى الحركة على الأرض ، فيما أعلنت جامعات ومدارس المناطق المتضررة ومنهم الرياض تعطيل الدراسة غدا.

ودعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد أن أطلق النظام الآلى للإنذار المبكر التابع لها اليوم تحذيرا متقدما (باللون البني) عن اجتياح موجة أتربة مثيرة للغبار لهذه المناطق وتتسبب فى شبه انعدام الرؤية.

ومن جانبها أوضحت الهيئة العامة للطيران المدنى ، أن الأحوال الجوية التى شهدتها العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء أدت إلى تأثر الحركة الجوية فى العديد من مطارات المملكة الدولية والداخلية.

وأشارت الهيئة فى بيان لها أن كل من مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومطار الأمير نايف بالقصيم ومطار حفر الباطن بالقيصومة قد شهدت انعدام فى مستوى الرؤية جراء عاصفة الغبار الشديدة التى شهدتها مما استدعى تأجيل بعض الرحلات وتحويل بعضها للمطارات البديلة وعودة بعضها إلى مطار الإقلاع.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الأحوال الجوية بشكل مستمر للاطلاع على المستجدات من خلال ما وفرته من أجهزة تشغيل حديثة فى مختلف المطارات وكذلك من خلال أجهزة الملاحة الجوية المهيأة للتعامل مع هذه الأوضاع باستخدام التقنية المتمثلة فى أجهزة المراقبة الجوية والرادارات المتقدمة ، التى تتلقى النشرات الجوية من الجهات المختصة وتقوم ببثها عبر النظام الآلى وتكون متاحة للمراقبين الجويين والطيارين ويتم التعامل بشكل جاد مع أى تنبيهات جوية تصدر .

وبينت الهيئة العامة للطيران المدنى أنها تتابع مع شركات الطيران آلية توفير السكن والإعاشة للمسافرين المتأثرين، من جهتها أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم ، عن تعليق العديد من الرحلات ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الناطق الإعلامى لمؤسسة الخطوط الحديدية معجب الدوسرى ، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية ولانعدام الرؤية وحرصا على سلامه الركاب فقد علقت المؤسسة العديد من رحلاتها ، حيث تم إلغاء قطار رقم 13 من الدمام وتوقف قطار رقم 12 من الرياض فى بقيق لضعف الرؤية وإعادة قطار 14 للرياض بسرعة مخفضة وإلغاء رحلة 16 من الرياض.

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