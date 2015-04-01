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النشاط المفرط وتغيير الطقس أهم أسباب الإصابة بالصداع النصفى

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النشاط المفرط وتغيير الطقس أهم أسباب الإصابة بالصداع النصفى النشاط المفرط وتغيير الطقس أهم أسباب الإصابة بالصداع النصفى
الصداع النصفى من الأمراض المنتشرة للغاية بين الكثير من النساء والرجال على حدٍ سواء، حيث يشعر الشخص بآلام فى الجزء الأيسر أو الأيمن من رأسه، أو كليهما أحيانًا، كما يصاحب ذلك أيضًا الشعور بالغثيان والحساسية تجاه الصوت والضوء بصفة عامة، وهو يعد المرض العصبى الأكثر انتشارًا فى العالم، ويفوق عدد المصابين به مجموع مرضى السكرى والصرع والربو.

وكشف تقرير طبى نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفى مقارنةً بالرجال، وغالبًا ما تكون نوبات الصداع أقوى وتستمر لوقت أطول بمقدار ساعة تقريبًا.

وذكر التقرير أن الرجال غالبًا ما يصابون بست نوبات فقط من الصداع النصفى على مدار الشهر، بينما تصاب السيدات بسبع نوبات شهريًا، وذلك حسبما أشارت بيانات التطبيق الصحى "Migraine Buddy"، الذى يتوفر بالهواتف الذكية، على أنظمة التشغيل "أندرويد" و"آى أو إس".

وفيما يتعلق بأسباب الصداع النصفى، فقد كشف التقرير أن 35% من الرجال أشاروا أن الإفراط فى ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المسبب الرئيسى لنوبات الصداع، بينما كان تغيير الطقس المفاجئ هو السبب الرئيسى للإصابة بالنسبة للسيدات.


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