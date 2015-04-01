7 فوائد ذهبية لتناول البصل أهمها الوقاية من السرطان

البصل

البصل من الخضراوات التى تدخل فى معظم الأطعمة التى نتناولها، وتحرص ربات البيوت على استخدامه فى العديد من الوجبات والأطعمة.

قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن البصل من الخضراوات التى تتمتع باحتوائها على مجموعة من الفيتامينات أ، ج، والأملاح المعدنية كالصوديوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

فوائد البصل الصحية

وأشار د. عوض إلى أن تناول البصل سواء إضافته لوجبات الطعام أو اضافته لأطباق السَلَطة أو تناوله منفصلاً، يساهم فى حصول الأشخاص على فوائد صحية عديدة أهمها:

1) يساهم فى تقليل الإصابة بالسرطان، نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة خاصة سرطان القولون.

>2) يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم نظرا لاحتوائه على مادة الكلوكنين والتى تقوم بدور مقارب للدور الذى يلعبه الأنسولين وفقا للأبحاث والدراسات العلمية الحديثة.

>3) مفيد فى تقليل نسبة الكولسترول بالدم.

>4) يساهم تناوله فى التخلص من سموم الجسم.

>5) مفيد تناوله للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بإمراض بالرئة.

>6) يساهم فى الوقاية من نزلات البرد.

>7) يساعد فى تحسين الحالة المزاجية.

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