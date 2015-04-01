نيابة بلبيس تقرر نقل أشلاء الإرهابيين الثلاثة بعد انفجار قنبلة إلى المشرحة

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، نقل أشلاء جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم بمنزل تحت الإنشاء فى قرية بساتين بركات بالطحاوية، إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز بلبيس، بسماع دوى انفجار مدوى فى منزل بقرية بساتين بركات دائرة المركز، وقال شهود عيان إن صوت الانفجار يرجح أن يكون ناجمًا عن قنبلة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تصنيع 3 أشخاص قنابل، داخل منزل من الطوب الدبش، انفجرت قنبلة فيهم ما أسفر عن تحطم المنزل بالكامل، وجار تحديد هوية القتلى.