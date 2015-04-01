النيابة تطلب التحريات حول خطف 3 مسلحين لابن رجل أعمال بالعياط

طلبت نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، وسكرتارية تحقيق حسن أبو حسيبة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 مسلحين بخطف ابن رجل أعمال من داخل أتوبيس المدرسة بعد إطلاق النيران على الأتوبيس وتمكن الأهالى من تحريره، وانتدبت النيابة فريق من المعمل الجنائى لمعاينة الأتوبيس، وطلبت تقريرا وافيًا عن نوعية المقذوفات، التى أطلقت على الأتوبيس.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفل، الذى أدلى بأوصاف تفصيلية للمتهمين، وتم تحديد عدد منهم، وأصدرت النيابة أمر بضبطهم للتحقيق معهم.

بدأت الواقعة عندما هاجم 3 مسلحين صباح، أمس الثلاثاء، أتوبيس مدرسة بالعياط وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهها، ما تسبب فى انفجار أحد الإطارات، وصعد المهاجمين الأتوبيس وخطفوا ابن رجل أعمال، وعبروا به النيل عن طريق مركب إلى جزيرة على الجانب الآخر قرب قرية عزبة التابوت بكفر الرفاعى.

توجه سائق الأتوبيس المدرسى إلى أسرة الطفل وأخبرهم بالواقعة، فتوجهوا بعد أن جمعوا أهالى القرية للجزيرة وحاصروها، ففر الجناة هاربين واستعاد الأهالى الطفل وتوجه به والده إلى قسم شرطة العياط، وحرر محضرا بالواقعة.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين بخطف الطفل، حيث أكد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة، وجار ضبطه وإحضاره.

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