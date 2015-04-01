العثور على جثة ترزى فى ترعة بالأقصر

تكثف الأجهزة الأمنية الأقصر، جهودها لكشف غموض مقتل ترزى غرقًا بعد العثور على جثته فى مياه إحدى الترع بمركز إسنا جنوب المحافظة.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية، بعثور الأهالى على جثة شاب غارقة فى ترعة بين قرية المعلات والقرايا بمركز إسنا.

فانتقلت الأجهزة الأمنية على رأس قوة من الإنقاذ النهرى بإسنا وتم انتشال الجثة وبفحصها تبين أنها لشاب يبلغ من العمر نحو 21 عامًا يدعى "سامى.س" يعمل ترزى بقرية القرايا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، وتشكيل فريق من البحث الجنائى لكسف غموض الواقعة.