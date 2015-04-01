السيطرة على حريق محدود بحديقة فيلا عادل إمام فى العجمى

نشب حريق محدود مساء اليوم، بحديقة فيلا الفنان الكبير عادل إمام، بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر كبرى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد محمد هندى، مفتش مباحث غرب، بنشوب حريق فى حديقة الفيلا، وتبين من الفحص أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بصندوق الكهرباء المقابل لباب الفيلا، وامتدت النيران إلى الحديقة، وتم الدفع بقوات الحماية المدينة، التى سيطرت على النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

>