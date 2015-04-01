وكيل وزارة التموين بالقاهرة : كل فرد له 5 أرغفة يوميًا يستبدلها بسلع تموينية

قال وكيل وزارة التموين بالقاهرة إبراهيم العسقلاني ، إن منظومة الخبز الجديدة قضت على سرقة الدقيق والخبز ، مشيراً إلى أنه يتم دراسة توصيل أنبوبة البوتاجاز وآلية إضافته على البطاقات التموينية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل ، أن كل فرد داخل الأسرة الواحدة له 5 أرغفة خبز يوميًا ويحق له استبدالها بسلع تموينية أخرى.

وأضاف العسقلانى أنه يتم تطبيق العدالة الاجتماعية بعدم فرض سلعة تموينية بعينها على المواطن.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقاهرة ، إلى أن الحالات المزمنة والمرضية والقطاع الخاص يسمح لهم باستخراج بطاقة تموينية ، كما أن هناك 6 مليون و750 ألف مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية بما يعادل مليون و300 ألف أسرة.

وأكد أنه وجه تعليماته لجميع إدارات التموين ، بتلقي طلبات استخراج بطاقات تموين .