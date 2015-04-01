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صحفى الجزيرة بعد تخليه عن الجنسية المصرية: كندا رفضت منحى جواز سفر جديدا

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صحفى الجزيرة بعد تخليه عن الجنسية المصرية: كندا رفضت منحى جواز سفر جديدا صحفى الجزيرة بعد تخليه عن الجنسية المصرية: كندا رفضت منحى جواز سفر جديدا
قال محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة الإنجليزية، المخلى سبيله فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الماريوت"، إن كندا رفضت منحه جواز سفر جديدًا، وذلك بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج عنه.

وقال محمد فهمى إنه أخبر المسئولين بأنه فقد جواز السفر الكندى، مشيرًا إلى أنه يحتاج غيره من أجل إتمام زواجه ولأسباب أمنية، وأضاف أنه لا يزال على قائمة الممنوعين من السفر.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية إريكا ميكيز إن محمد فهمى سيحصل على جواز سفر جديد حال استيفاء شروط إطلاق سراحه بكفالة.

تفاصيل إعادة محاكمة مراسلى الجزيرة فى "خلية الماريوت".. السفارة الكندية تخاطب المحكمة لحظر محمد فهمى من السفر.. والقاضى يستجيب لطلبات خالد أبو بكر باستخراج جواز سفر المتهم.. وتأجيل القضية لـ22 إبريل
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