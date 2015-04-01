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سقوط برج كهرباء إثر انفجار عبوة ناسفة بالشرقية(تحديث)

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سقوط برج كهرباء إثر انفجار عبوة ناسفة بالشرقية(تحديث) سقوط برج كهرباء إثر انفجار عبوة ناسفة بالشرقية(تحديث)
سقط برج كهرباء ضغط عال منذ قليل بمنطقة العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، إثر استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون فى قواعده ،ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق.

وقال المهندس حمدى متولى رئيس منطقة الشرقية للضغط العالى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البرج يحوى دائرتين للتغذية وتعرضت إحداهما لتلفيات نتيجة الحادث ويواصل الفنيون عملهم لنقل الأحمال على برج ثانى، وإعادة الكهرباء للمناطق التى انقطعت عنها.
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وكشف رجال مركز شرطة الزقازيق عن تفجير 4 قنابل بدائية الصنع، أسفل البرج الكائن فى ارض زراعية بقرية العصلوجى، ما تسبب فى سقوط الأسلاك وانحدار البرج.

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