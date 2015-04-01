كذبة ابريل – البرتغال تسدد ديونها ببيع كريستيانو إلى إسبانيا

في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البرتغال، قررت البلاد بيع واحد من أهم أعلامها، كريستيانو رونالدو.

ستبيع البرتغال نجمها الأبرز صاحب الـ30 عاما إلى إسبانيا، مقابل 160 مليون جنيه استرليني.

هذا ما جاء على صحيفة إنديبندنت البريطانية.

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الخبر جاء بعد استقالة رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سوكراتس بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البرتغال.

رئيس الوزراء المؤقت للبلاد قرر أن يدعو رونالدو للإقدام على هذا الفعل، حتى يكون "مثال لجندي" يخدم بلاده في وقت الحاجة.

هذه الخطوة ستمثل لمنتخب إسبانيا الكثير من الدعم على مستوى كرة القدم، وستجعل المواطن البرتغالي يضحي، تماما مثلما فعل نجمه الأول رونالدو.

وطبعا كل هذه التفاصيل ضمن كذبة ابريل.