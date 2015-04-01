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نيدفيد يستبعد ريال مدريد من قائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال

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نيدفيد يستبعد ريال مدريد من قائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال نيدفيد يستبعد ريال مدريد من قائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال

يرى الأسطورة التشيكية بافل نيدفيد أن فريق ريال مدريد يمر بفترة صعبة، وليس من بين المرشحين الأوائل للفوز بمسابقة دوري الأبطال.

نيدفيد والذي يعمل حاليا كمدير رياضي في نادي يوفنتوس، كشف عن الفريقين اللذان أراد أن يتجنبهما البيانكونيري في قرعة دور الـ8 لمسابقة دوري الأبطال.

قال صاحب الـ42 عاما لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: "تمنيت تجنب الثنائي برشلونة وبايرن ميونيخ".

"إنهما الأفضل حاليا، وهما المرشحان للفوز باللقب".

"ولكن ريال مدريد في حالة أقل مما كان عليها الموسم الماضي".

وكان نيدفيد قد غاب عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 بسبب الإيقاف حين خسر فريقه يوفنتوس أمام ميلان بركلات الترجيح.

وسيواجه يوفنتوس نادي موناكو الفرنسي في دور الـ8 من البطولة هذا الموسم بعدما تخطى دورتموند الألماني.

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