دورتموند لن يسمح برحيل رويس وهوميلز

أكد هانز يواكيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند أنه لن يسمح برحيل لاعبا الفريق ماركو رويس وماتس هوميلز عن النادي خلال الصيف المقبل.

هوميلز تحدث في وقت سابق قائلا أنه يفكر في مستقبله مع النادي، وأن ذلك الأمر ليس مرتبطا بنجاح الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه كبار الأندية الأوروبية الظفر بتوقيع رويس، أبرزهم برشلونة، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

لكن رئيس دورتموند أكد في تصريحاته لصحيفة "بيلد" أن كلا من رويس وهوميلز يعدان من أعمدة الفريق خلال المستقبل، وأنه لا توجد أي نية في السماح بمغادرتهما.

يذكر أن دورتموند يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع والمؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.