تطوير مزيلات عرق تستهدف البكتيريا المفرزة للروائح الكريهة فقط

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقًا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة يورك البريطانية، حيث تمكن الباحثون القائمون على الدراسة من اكتشاف البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، ومن المنتظر تطوير مزيلات عرق مبتكرة تستهدف هذه البكتيريا فقط.

وتابع الباحثون أن رائحة العرق الكريهة تظهر بعد أن تقوم البكتيريا بالتغذية على البروتينات السكرية، وتنتج مواد كيميائية ذات رائحة سيئة تعرف باسم "thioalcohols"، وهى تتمتع بتأثير قوى للغاية، لدرجة أن رائحتها تظهر حتى لو كانت كميتها قليلة، بمعدل قطرة واحدة لكل تريليون قطرة من المياه، وذلك حسب التجارب التى أجريت على حوالى 20 نوعا من البكتيريا التى تعيش على الجلد وتحت الإبط، وتم التوصل إلى أن ثلاثة منها هى التى تسبب الرائحة الكريهة.

وستمهد هذه النتائج الطريق لتطوير مزيلات عرق جديدة تساهم فى وقاية الشخص من رائحة العرق الكريهة، وكما أنها ستساهم فى تعزيز ثقة الأشخاص بأنفسهم وخاصة داخل المناطق الحارة المزدحمة مثل المترو والقطارات، وأضاف الباحثون أن مزيلات العرق المنتظر تطويرها ستستهدف البكتيريا التى تفرز المواد كريهة الرائحة دون التأثير على الأنواع الأخرى.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى لجمعية الميكروبيولوجيا العامة، والذى عقد فى الثلاثين من شهر مارس الماضى فى مدينة برمنجهام البريطانية.

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