كذبة إبريل..جنبلاط: حزبنا لديه أسلحة للدمار الشامل من عصارة "الخروب"

أعلن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط أن حزبه لديه أسلحة دمار شامل.>وغرد جنبلاط على حسابه على موقع "تويتر " - أن المختبرات السرية للحزب التقدمى الاشتراكى، ستنتج قريبا سلاحا للدمار الشامل خارج إطار وكالة الطاقة الذرية وتشعباتها.

وكشف عن أنه يتكون من "قاذفات لدبس الخروب ( عصارة الخروب يستخدم فى الطعام فى لبنان) فى الظاهر مخلوط بِسْم الأفاعى، وللوهلة الاولى يتذوق العدو حلاوة الدبس ثم يصاب بالشلل الكامل ويقضى عليه".

وقال: "لقد عملت الأجهزة الفنية طويلا على هذا السلاح واليوم وأرجو الحفاظ على السرية المطلقة تم اختباره فى مكان ما، مشيراً إلى انه بهذا السلاح سيقضى على الأعداء ونرفع رايات الحزب فى كل مكان".

>وختم " النصر للحزب فى أول (إبريل)".

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