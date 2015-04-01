أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كذبة إبريل..جنبلاط: حزبنا لديه أسلحة للدمار الشامل من عصارة "الخروب"

Google+ Print
كذبة إبريل..جنبلاط: حزبنا لديه أسلحة للدمار الشامل من عصارة "الخروب" كذبة إبريل..جنبلاط: حزبنا لديه أسلحة للدمار الشامل من عصارة "الخروب"
أعلن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط أن حزبه لديه أسلحة دمار شامل.
>وغرد جنبلاط على حسابه على موقع "تويتر " - أن المختبرات السرية للحزب التقدمى الاشتراكى، ستنتج قريبا سلاحا للدمار الشامل خارج إطار وكالة الطاقة الذرية وتشعباتها.

وكشف عن أنه يتكون من "قاذفات لدبس الخروب ( عصارة الخروب يستخدم فى الطعام فى لبنان) فى الظاهر مخلوط بِسْم الأفاعى، وللوهلة الاولى يتذوق العدو حلاوة الدبس ثم يصاب بالشلل الكامل ويقضى عليه".

وقال: "لقد عملت الأجهزة الفنية طويلا على هذا السلاح واليوم وأرجو الحفاظ على السرية المطلقة تم اختباره فى مكان ما، مشيراً إلى انه بهذا السلاح سيقضى على الأعداء ونرفع رايات الحزب فى كل مكان".
>وختم " النصر للحزب فى أول (إبريل)".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365