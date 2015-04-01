مقاضاة مخرج مصري بتهمة التحرش بالممثلات

قام المحامي المصري عبد الفتاح نصار بمقاضاة المخرج أحمد النحاس والمطالبة بوقف مسلسله الجاري تصويره حالياً "وجع البنات"، بعد اتهامه بالتحرّش بالممثلة ملك حمدي، وهي إحدى الممثلات اللواتي انسحبن من العمل، كما قاضته أيضا الممثلة رولا أسير واتهمته بإهانتها داخل لوكيشن التصوير ما أضرّها نفسياً، وطالبت كذلك بتعويض مادي.

المحامي عبد الفتاح نصار وصف المخرج أحمد النحاس عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" بالمتصابي، ووصف كذلك مساعدي المخرج بأنهم "رافعين له الاريال" وهو تعبير مصري شعبي يعني مساعدتهم له في أفعال مشينة، ما دفع لبعض المعلقين إلى الاعتراض على المحامي على اعتبار أنه كان عليه أن يكون مهذباً في انتقاء كلماته أو الاكتفاء فقط بسلك الطرق القانونية لأنه رجل قانون في المقام الأول.