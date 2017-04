رئيس الوزراء البريطاني يصرّح بأنه ابن خالة كيم كردشيان

استغلّ رئيس وزراء بريطانيا، David Cameron، مقابلة له مع موقع مجلة Heat البريطانية كي يُصرّح فيها عن صلة قرابة تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian.

فعندما سألته الصحافية البريطانية Saunders Emmeline إن كان يُشاهد برنامج " Keeping Up With The Kardashians" أجابها بالنفي، لكنه قال:" ولكن هل تعلمين أنني ابن خالتها؟".

وأشار David خلال المقابلة التي أرفقت بفيديو إلى أنّ قرابة تربطه تاريخياً بالنجمة، باعتباره ابن خالتها الرقم 13، تسلسلاً عبر 400 عام من ابنتي Sir William Spencer ، المولود في 1555 بإنجلترا، حيث ترك عام وفاته في 1609 ابنين و4 بنات.

وكانت جدة David الكبرى، Catherine Spencer، ثاني الأبناء ولادة، وقد توفيت في عمر صغير، حيث ولدت في 1586 وتوفيت بعد 26 عاماً.

أما شقيقتها Elizabeth Russell، فكانت صغرى أبناء Sir William Spencer، وهي الجدة الكبرى لـKim، وتوفيت في 1632 عن عمر 35 عاماً. ومن عائلتي الشقيقتين تسلسل الأبناء، فوصل عبر القرون في بريطانيا إلى Mary Fleur Mount، والدة David ، وفي الولايات المتحدة الى المذيعة والكاتبة من أصل هولندي واسكتلندي Kris Jenner ، والدة Kim.

يُذكر أنّ David Cameron قريب نسباً أيضاً من ملكة بريطانيا، Elizabeth الثانية، لتحدّره من الملك William الرابع، الذي توفي في سنة 1837 بعد 7 أعوام من تولّيه العرش.

