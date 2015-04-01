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الصّور الأولى المُسرّبة لسلافة معمار من مسلسل "العراب"

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الصّور الأولى المُسرّبة لسلافة معمار من مسلسل "العراب" الصّور الأولى المُسرّبة لسلافة معمار من مسلسل "العراب"

الأربعاء 01-04-2015 17:23

بدأت الفنانة السورية سلافة معمار بتصوير أولى مشاهدها في المسلسل السوري الجديد "العرّاب"، وتجسّد شخصية "تالا" التي تحب أصغر أبناء العراب والذي يلعب دوره شخصيّته قصي خولي.
وحصل "سيدتي نت" على صور مسرّبة للنجمة سلافة من كواليس التصوير، وتظهر فيه بشكلها الطبيعي وشعرها الأشقر الي اعتدنا عليه في بقيّة أعمالها، حيث لا يوجد أي ملمح يُثير الاستغراب على مستوى الشكل الخارجي.
ويجري تصوير مسلسل "العرّاب" في العاصمة دمشق، ويجمع عدداً كبيراً من النجوم مثل سلوم حداد، نسرين طافش، عبد المنعم عمايري، وسيف الدين سبيعي ..
العمل من إخراج المثنى صبح، وهو مأخوذ عن رواية "العراب" لماريو بوزو، فيما كتب السيناريو حازم سليمان، ويقع العمل في 60 حلقة، وسيتم عرض الجزء الاول منه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2015.

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سيدتي