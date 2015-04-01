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إصابة جوني ديب خطيرة وفيلمه الجديد معلّق

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الأربعاء 01-04-2015 18:23

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها الممثل الشهير Johnny Depp لم تكن سهلة كما توقع الجميع.
فبعد مرور حوالى الأسبوعين على تعرض النجم لإصابة في يده بينما كان يصوّر مشاهده الخاصّة بفيلمه المقبل Pirates Of The Caribbean 5 في أستراليا، لا يزال Johnny يتعالج في كاليفورنيا، وبالتالي لا يزال التصوير معلّقاً.
وأعلنت شركة Fairfax Media في بيانٍ رسمي لها أنّ العمل سيتوقّف، حيث قالت: "حوالى نصف العاملين في هذا الفيلم، الذين يُقدّر عددهم بــ400 فنّي، أكّدوا أنّ العمل والتصوير سيتوقّفان لمدّة أقلّها أسبوعين"، بالرغم من أنّه كان أُعلن سابقاً أنّ هذا الإصابة لن تؤثّر سلباً في الموعد الزمني المحدّد لهذا العمل، وأنّ النجم الذي تزوّج مؤخّراً سيعود إلى أستراليا لاستئناف التصوير.
لكن الذي اتّضح هو أنّ الإصابة التي تعرّض لها Johnny هي أخطر ممّا توقّعه هو ومما قدّره البعض، إذ تعرّض لكسرٍ في إصبعه، ما اضطرّ فريق الإنتاج إلى إرسال الفنيّين إلى منازلهم والتوقّف عن العمل.
يُذكر أنّ هذا الجزء من فيلم "Pirates Of The Caribbean"، الذي يُعتبر من أكبر الأعمال إنتاجيّاً.

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