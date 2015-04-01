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بالصور: تكريم اميتاب باتشان في مهرجان الهند على ضفاف النيل

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الأربعاء 01-04-2015 21:36

اقيم بسفح الاهرامات حفل افتتاح مهرجان الهند على ضفاف النيل، بحضور النجم العالمي Amitabh Bachchan الذي ألقى كلمة عبر فيها عن مدى حبه لمصر وامتنانه باستقبال الشعب المصري له وفخره في التواجد بين آثار حضارة تمتد لـ 7 آلاف سنة .

وحرص القائمين على تكريم Bachchan بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع ليرحبوا به، ومنهم المخرج عماد الدين اديب وحرمه الفنانة منال سلامة ونيللي كريم ومحمد العدل وسامح الصريطي وبشرى وبسمة وهبة وزوجها والسفير الهندي وحرمه.

 

اميتاب باتشان في مصر للمرة الرابعة

 

 

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