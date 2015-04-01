الصور الأولى لانهيار منزل أثناء انفجار قنبلة صنعها 3 إرهابيون بالشرقية

حصل اليوم السابع على أول صور للمنزل الذى تم تحطيمه بالكامل، منذ قليل، بقرية بساتين بركات التابعة لقرية الطحاوية بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بسماع دوى انفجار مدوى بمنزل داخل قرية ببساتين بركات دائرة مركز بلبيس.

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وقال شهود عيان بالقرية، إن الانفجار صوته قوى مما يرجح أن يكون قنبلة.وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام 3 أشخاص بتصنيع قنابل، داخل منزل تحت الإنشاء مكون من الطوب الدبش، انفجرت أحدها، وتحطم المنزل بالكامل .

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وانتقل منذ قليل، فريق من نيابة بلبيس العامة بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب لقرية بساتين بركات بالطحاوية لمعاينة منزل تحت الانشاء، ومصرع 3 أشخاص أثناء تصنيعهم قنابل داخل المنزل .

- مصرع 3 أشخاص أثناء تصنيعهم قنابل داخل منزل بالشرقية

- سماع دوى انفجار فى منزل بقرية بساتين بركات بالشرقية