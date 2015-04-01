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الصور الأولى لانهيار منزل أثناء انفجار قنبلة صنعها 3 إرهابيون بالشرقية

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حصل اليوم السابع على أول صور للمنزل الذى تم تحطيمه بالكامل، منذ قليل، بقرية بساتين بركات التابعة لقرية الطحاوية بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.
>المنزل بعد تهشمه - 2015-03 - اليوم السابع
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تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بسماع دوى انفجار مدوى بمنزل داخل قرية ببساتين بركات دائرة مركز بلبيس.
>تطاير الطوب من المنزل بالكامل - 2015-03 - اليوم السابع
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وقال شهود عيان بالقرية، إن الانفجار صوته قوى مما يرجح أن يكون قنبلة.وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام 3 أشخاص بتصنيع قنابل، داخل منزل تحت الإنشاء مكون من الطوب الدبش، انفجرت أحدها، وتحطم المنزل بالكامل .
>جانب من تهشم المنزل - 2015-03 - اليوم السابع
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وانتقل منذ قليل، فريق من نيابة بلبيس العامة بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب لقرية بساتين بركات بالطحاوية لمعاينة منزل تحت الانشاء، ومصرع 3 أشخاص أثناء تصنيعهم قنابل داخل المنزل .


>- مصرع 3 أشخاص أثناء تصنيعهم قنابل داخل منزل بالشرقية

- سماع دوى انفجار فى منزل بقرية بساتين بركات بالشرقية

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