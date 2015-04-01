أول صور فى النيابة لطليق حنان ترك المتهم بإقامة حفلات لممارسة الشذوذ

حصل اليوم السابع على أول صور لـ "خالد .خ" رجل الأعمال المتهم بإقامة حفلات للشذوذ الجنسى داخل شقته بمنطقة قصر النيل، حيث وصل المتهم والأحراز الخاصة بالقضية إلى نيابة وسط القاهرة تمهيدا للتحقيق معه.

وتتكون الأحراز من حقيبة سفر متوسطة الحجم، تضم عددا من الملابس الداخلية الحريمى وسيديهات بها مقاطع جنسية وهاتف الطباخ الذى اعترف بممارسة الشذوذ مع المتهم داخل شقته.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن أجهزة الأمن بصدد القبض على شخصيات أخرى تبين ترددها على شقة رجل الأعمال "خالد خ" طليق الفنانة المعتزلة حنان ترك لممارسة الشذوذ الجنسى وجارى ضبطهم وإحضارهم.



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أحراز القضية فى حقيبة



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المتهم فى سرايا النيابة



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المتهم فى النيابة

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