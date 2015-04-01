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أخبار مصر العاجلة.. إخلاء سبيل 8 فتيات بـ"أحداث شغب الأزهر"

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أخبار مصر العاجلة.. إخلاء سبيل 8 فتيات بـ"أحداث شغب الأزهر" أخبار مصر العاجلة.. إخلاء سبيل 8 فتيات بـ"أحداث شغب الأزهر"
نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، من بينها قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 8 فتيات فى قضية أحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013، مع استمرار محاكمة بقية المتهمين، وتأجيل القضية إلى جلسة 5 إبريل.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لعمليات "عاصفة الحزم"، التى تنفذها القوات ودول عربية أخرى، ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، استجابة لمناشدة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، الدول العربية بالتدخل لرد الانقلاب الحوثى وحماية الشرعية.

وتابع "اليوم السابع" من بين أخباره العاجلة بدء الخارجية المصرية إجراءات إجلاء الجالية المصرية فى اليمن، إلى دول الجوار وعن طريق البحر، وتأكيدات المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطى، تقديم كل التسهيلات عبر منفذ الحدود السعودى مع الأراضى اليمنية، لتأمين مغادرة المصريين العالقين.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

إخلاء سبيل 8 فتيات متهمات بـ"أحداث شغب الأزهر" وتأجيل القضية إلى 5 أبريل
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قاضى "أحداث الأزهر" لـ 8 فتيات قبل إخلاء سبيلهن: "أنتن أمهات حكام مصر القادمين"
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قصف جوى لأهداف إرهابيين بسيناء والقبض على 18 مشتبها به
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وزارة الخارجية تبدأ إجلاء المصريين من اليمن لدول الجوار
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بالفيديو..شيخ الأزهر لوفد الكونجرس: العبث بأمن الخليج سيقابل بالمقاومة
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رئيس جنوب أفريقيا يصل القاهرة ويلتقى الرئيس السيسى غدًا
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الرئيس يوجه بالبدء فى الترويج الدولى لمشروعات قناة السويس الاستثمارية
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مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون العقوبات لفصل الموظف المتورط بإلارهاب
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أهالى قرية بالعياط يحررون تلميذًا اختطفه مسلحون من أتوبيس مدرسته
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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" لـ5 أبريل
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نجل شهيد المنوفية: والدى يمتلك بيانات إخوان المنطقة.. والجماعة وراء قتله
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مصرع 3 أشخاص أثناء تصنيعهم قنابل داخل منزل بالشرقية
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إخلاء وحدة الحضانات بمستشفى الأنفوشى بالإسكندرية بعد اكتشاف قنبلتين
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روسيا تستعد لإطلاق قمر صناعى مصرى ثانٍ للاستشعار عن بعد للفضاء
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الحكومة توافق على قواعد تنظيم مشروعات إنتاج الكهرباء بنظام حق الانتفاع
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هيئة قضايا الدولة تكسب قضية ضد أحمد بهجت قيمتها 37 مليار جنيه
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>موجز أخبار مصر للساعة 6.. بدء إجلاء المصريين من اليمن
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موجز الاقتصاد.. الدولار يسجل 763 قرشًا فى تعاملات الأربعاء
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موجز الصحافة العالمية: استئناف مساعدات أمريكا لمصر يهدف لإصلاح العلاقات
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موجز أخبار مصر للساعة1.. إصابة 3 مجندين فى هجوم إرهابى على قطار بنى سويف
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