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طالب الجامعة البريطانية يؤكد تعنت الإدارة في تنفيذ حكمًا قضائيًا بعودته للدراسة

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طالب الجامعة البريطانية يؤكد تعنت الإدارة في تنفيذ حكمًا قضائيًا بعودته للدراسة طالب الجامعة البريطانية يؤكد تعنت الإدارة في تنفيذ حكمًا قضائيًا بعودته للدراسة

اكد أحمد مصطفى أبو زيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة البريطانية فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، أن إدارة الجامعة تعمدت اللجوء لجهة غير مختصة وهى المحكمة المدنية للطعن على الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الذى ينص على أن قرار الفصل الصادر ضده باطل ومعيب ومخالف للقانون.،من باب التعنت ،وبهدف إضاعة العام الدراسى عليه، خاصة أنه في عامه الأخير بها.

وكشف أبو زيد أنه سبق وتلقى وعدًا خلال محادثة هاتفية من وزير التعليم العالي د.السبد أحمد عبد الخالق، بالنظر فى قضيته و تنفيذ الحكم عقب حصوله على نسخه منه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولكن حتى الأن لم يحدث جديد.

ومن جهة أخرى دشن العديد من طلبة الجامعات الخاصة والحكومية حملة إليكترونية للتدوين عن قضية الطالب أحمد مصطفى أبوزيد، و طالبوا الجهات المختصة بالتدخل لتنفيذ الحكم القضائي.

وكان د. أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، قد صح من قبل أن الإدارة قدمت استشكالا في تنفيذ الحكم المشار إليه، ومن المقرر نظره 5 أبريل المقبل”.

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أونا