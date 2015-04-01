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احذر الدقيق الأبيض والسكريات تزيد من شهيتك وتصيبك بالسمنة

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احذر الدقيق الأبيض والسكريات تزيد من شهيتك وتصيبك بالسمنة احذر الدقيق الأبيض والسكريات تزيد من شهيتك وتصيبك بالسمنة
"تناول الطعام الصحى يحافظ على صحتك ويجنبك السمنة، فيما أن تناولك للطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من السكريات والنشويات، يعد سببا أساسيا فى إصابتك بالسمنة".

تلك القاعدة تعد من أشهر القواعد الغذائية التى يعلمها الجميع، ولكن الدكتور خال يوسف أخصائى السمنة والنحافة، يضيف إليها معلومة أخرى تتعلق بتأثير تناول أنواع معينة من الطعام ليس فقط على زيادة الوزن، ولكن على فتح الشهية أيضا، والرغبة فى تناول المزيد من الطعام.

ويوضح أن تناول النشويات والسكريات، يؤدى إلى إفراز نسبة عالية من الأنسولين بالجسم، فى محاولة لحرق تلك المواد عالية السعرات الحرارية سريعة الحرق، وهو ما يعطى شعورا كاذبا بالنشاط والحيوية المؤقتة، سرعان ما يزول بعد حوالى ساعتين من تناولها.

حيث يتعرض الجسم لانخفاض فى نسبة الانسولين نتيجة لإفراز كميات كبيرة منه لحرق مكونات تلك الأطعمة، وهو ما يؤدى إلى زيادة حاجة الجسم لتناول مزيد من الطعام والشعور بالجوع بشكل مضاعف دون حاجة حقيقية لتناول الطعام.
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