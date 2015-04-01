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بالفيديو.. الطريقة الأمثل لتنظيف أسنانك باستخدام الخيط الطبى

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بالفيديو.. الطريقة الأمثل لتنظيف أسنانك باستخدام الخيط الطبى بالفيديو.. الطريقة الأمثل لتنظيف أسنانك باستخدام الخيط الطبى
كشف الدكتور كارلوس مولينر عن الطريقة الأمثل لتنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبى، مؤكدًا أن الملايين من الأشخاص يوميًا يستخدمونه بشكل خاطئ، وهو ما يعرضهم على المدى البعيد لمشاكل باللثة والضروس، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ونشر طبيب الأسنان الأمريكى يوضح الطريقة الأمثل لتنظيف الأسنان، وذلك عن طريق تحريك الخيط الطبى بشكل رأسى إلى أعلى وأسفل، حيث يساهم ذلك فى التخلص من البكتيريا الضارة، مشددًا على أنه لا يجب تحريك الخيط الطبى بشكل أفقي، أمامًا وخلفًا لأن ذلك قد يجرح اللثة ويسبب المشاكل الصحية بها، وللأسف أغلب الناس يتبعون هذه الطريقة الخاطئة.

ولفت كارلوس فى الوقت نفسه أن تنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبى يجب ألا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، مؤكدًا أن تلك هى الوسيلة المثلى لتعزيز النظافة الشخصية وتحسين صحة الفم والأسنان، وخاصة أن أمراض ومشاكل الأسنان ترفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومرض السكر وأمراض الرئة، وكما أنها قد تسبب الإجهاض والموت المبكر.

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