7 فوائد مهمة للزبادى على الصحة العامة للإنسان

قالت الدكتورة مى نصير حسن أحمد عامر، مساعد باحث بالشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحثى العلمى المصرية، إن الزبادى له فوائد عديدة على المستوى العامة لصحة الإنسان، لذلك يأكل الناس الزبادى فى جميع أنحاء العالم يوميا، بالإضافة إلى مذاقه الجيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>الزبادى هو من الغذاء سهل الهضم، وبالإضافة إلى ذلك فإن البكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك الموجودة فى بعض أنواع الزبادى لها دور فى هضم الأطعمة الأخرى، أيضا يُنصح بشدة بتناول الزبادى لأولئك الذين يعانون من مشاكل مختلفة فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة .
>البكتيريا الجيدة فى الزبادى تعزز وظيفة الأمعاء، وتساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية بشكل صحيح وتقوية الجهاز الهضمى، كل هذه العوامل بدورها تعزز الجهاز المناعى.
>الزبادى يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بسرعة أكبر، والبكتيريا الجيدة فى اللبن البروبيوتيك تساعد على تحسين عملية الأيض والهضم، وتعطى الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، وجود كمية عالية من الكالسيوم فى اللبن يحث الخلايا الدهنية على ضخ كمية أقل من الكورتيزول، مما يسهل عملية إنقاص الوزن، أيضا الأحماض الأمينية فى الزبادى تساعد على حرق الدهون.
>تناول الكثير من الملح هو واحد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم، ووجود البوتاسيوم فى الزبادى يساعد على امتصاص وطرد الصوديوم من الجسم، وتناول كوب واحد على الأقل من الزبادى قليل الدسم كل يوم للحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
>اللبن الزبادى يحتوى على البكتيريا الجيدة النشطة البروبيوتيك يمكن أن تكون فعالة جدا لخفض مستوى الكولسترول عن طريق تقليل تصنيع الكولسترول فى الكبد، بالإضافة إلى ذلك، البروبيوتيك يربط أيضا الأحماض الصفراوية، والذى بدوره يساعد على خفض نسبة الكولسترول، ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكرى من النوع 2.
>الزبادى له فوائد كبيرة لحفظ القولون صحى، حيث إن بكتيريا البروبيوتيك هى نوع من البكتيريا الصديقة للأمعاء الموجودة فى الزبادى التى تشجع نمو البكتيريا الصحية فى القولون، وبالتالى تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القولون، هذه البكتيريا الجيدة تقتل الكائنات الدقيقة الضارة فى القولون قبل أن تصبح مسرطنة، بالإضافة إلى أن محتوى الكالسيوم العالى فى اللبن يربط الأحماض الصفراوية المنتجة للسرطان، ويبقيهم بعيدا عن جدران القولون.
>الكالسيوم وفيتامين D تقويان العظام، وتزيدان من كثافته، وهذا بدوره يمنع هشاشة العظام، وهو مرض يكون تدريجيا، حيث إن العظام تصبح تدريجيا ضعيفة ومعرضة للكسور، للحفاظ دائما على عظام قوية، والبحث دائما عن الزبادى الذى يحتوى على فيتامين D.
وأضافت الدكتورة مى نصير أن اللبن الزبادى له قوى علاجية عديدة وفوائد صحية مذهلة، حيث يحتوى الزبادى على العناصر الغذائية الصحية وهو مصدر غنى للكالسيوم، ويحتوى على مواد مغذية أخرى مثل الريبوفلافين، وفيتامينات B، وحامض الفوليك، وحمض اللبنيك والبوتاسيوم والفوسفور واليود والزنك، والزبادى يحتوى على نوع البكتيريا الجيدة عادة ما يسمى هذا النوع من باسم البروبيوتيك.
وفيما يلى أهم فوائد الزبادى للصحة :
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1. يسهل الهضم :
>الزبادى هو من الغذاء سهل الهضم، وبالإضافة إلى ذلك فإن البكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك الموجودة فى بعض أنواع الزبادى لها دور فى هضم الأطعمة الأخرى، أيضا يُنصح بشدة بتناول الزبادى لأولئك الذين يعانون من مشاكل مختلفة فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة .
2.يعزز جهاز المناعة :
>البكتيريا الجيدة فى الزبادى تعزز وظيفة الأمعاء، وتساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية بشكل صحيح وتقوية الجهاز الهضمى، كل هذه العوامل بدورها تعزز الجهاز المناعى.
3. يساعد على تخفيف الوزن :
>الزبادى يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بسرعة أكبر، والبكتيريا الجيدة فى اللبن البروبيوتيك تساعد على تحسين عملية الأيض والهضم، وتعطى الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، وجود كمية عالية من الكالسيوم فى اللبن يحث الخلايا الدهنية على ضخ كمية أقل من الكورتيزول، مما يسهل عملية إنقاص الوزن، أيضا الأحماض الأمينية فى الزبادى تساعد على حرق الدهون.
4. يمنع ارتفاع ضغط الدم :
>تناول الكثير من الملح هو واحد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم، ووجود البوتاسيوم فى الزبادى يساعد على امتصاص وطرد الصوديوم من الجسم، وتناول كوب واحد على الأقل من الزبادى قليل الدسم كل يوم للحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
5. يخفض الكولسترول :
>اللبن الزبادى يحتوى على البكتيريا الجيدة النشطة البروبيوتيك يمكن أن تكون فعالة جدا لخفض مستوى الكولسترول عن طريق تقليل تصنيع الكولسترول فى الكبد، بالإضافة إلى ذلك، البروبيوتيك يربط أيضا الأحماض الصفراوية، والذى بدوره يساعد على خفض نسبة الكولسترول، ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكرى من النوع 2.
6. يمنع سرطان القولون :
>الزبادى له فوائد كبيرة لحفظ القولون صحى، حيث إن بكتيريا البروبيوتيك هى نوع من البكتيريا الصديقة للأمعاء الموجودة فى الزبادى التى تشجع نمو البكتيريا الصحية فى القولون، وبالتالى تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القولون، هذه البكتيريا الجيدة تقتل الكائنات الدقيقة الضارة فى القولون قبل أن تصبح مسرطنة، بالإضافة إلى أن محتوى الكالسيوم العالى فى اللبن يربط الأحماض الصفراوية المنتجة للسرطان، ويبقيهم بعيدا عن جدران القولون.
7. يمنع هشاشة العظام :
>الكالسيوم وفيتامين D تقويان العظام، وتزيدان من كثافته، وهذا بدوره يمنع هشاشة العظام، وهو مرض يكون تدريجيا، حيث إن العظام تصبح تدريجيا ضعيفة ومعرضة للكسور، للحفاظ دائما على عظام قوية، والبحث دائما عن الزبادى الذى يحتوى على فيتامين D.