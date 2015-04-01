7 فوائد مهمة للزبادى على الصحة العامة للإنسان

قالت الدكتورة مى نصير حسن أحمد عامر، مساعد باحث بالشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحثى العلمى المصرية، إن الزبادى له فوائد عديدة على المستوى العامة لصحة الإنسان، لذلك يأكل الناس الزبادى فى جميع أنحاء العالم يوميا، بالإضافة إلى مذاقه الجيد.

وأضافت الدكتورة مى نصير أن اللبن الزبادى له قوى علاجية عديدة وفوائد صحية مذهلة، حيث يحتوى الزبادى على العناصر الغذائية الصحية وهو مصدر غنى للكالسيوم، ويحتوى على مواد مغذية أخرى مثل الريبوفلافين، وفيتامينات B، وحامض الفوليك، وحمض اللبنيك والبوتاسيوم والفوسفور واليود والزنك، والزبادى يحتوى على نوع البكتيريا الجيدة عادة ما يسمى هذا النوع من باسم البروبيوتيك.

وفيما يلى أهم فوائد الزبادى للصحة :

1. يسهل الهضم :

2.يعزز جهاز المناعة :

3. يساعد على تخفيف الوزن :

4. يمنع ارتفاع ضغط الدم :

5. يخفض الكولسترول :

6. يمنع سرطان القولون :

7. يمنع هشاشة العظام :