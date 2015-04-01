أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصور.. المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بمدرسة كيما ال​​ابتدائية بأسوان

Google+ Print
الصور.. المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بمدرسة كيما ال​​ابتدائية بأسوان الصور.. المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بمدرسة كيما ال​​ابتدائية بأسوان

مدير الإدارة التعليمية باسوان خلال حضوره حفل المدرس الرياضى

نظمت اليوم الأربعاء مدرسة “كيما” الصباحية الابتدائية المعرض الختامي للأنشطة الطلابية والذي تضمن العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

وحضر المعرض كل من عيد عبد الجواد مدير إدارة أسوان التعليمية وجمال عبده وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التعليمية بمديرية التريبة والتعليم .

وقال عيد إبراهيم مدير مدرسة “كيما” الصباحية إن الانشطة الطلابية تحول المدرسة إلي مجتمع متكامل ، وتساهم في تدريب النشء علي حياة المجتمعات بألوانها وأشكالها المختلفة ، كما أنها تبث روح الجماعة بين الطلاب.

وأضاف مدير المدرسة أن الأنشطة الطلابية تحفز الطلاب علي الإبداع والابتكار ،مما يؤدي إلي اكتشاف المواهب المختلفة وتنميتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا