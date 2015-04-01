نظمت اليوم الأربعاء مدرسة “كيما” الصباحية الابتدائية المعرض الختامي للأنشطة الطلابية والذي تضمن العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية.

وحضر المعرض كل من عيد عبد الجواد مدير إدارة أسوان التعليمية وجمال عبده وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التعليمية بمديرية التريبة والتعليم .

وقال عيد إبراهيم مدير مدرسة “كيما” الصباحية إن الانشطة الطلابية تحول المدرسة إلي مجتمع متكامل ، وتساهم في تدريب النشء علي حياة المجتمعات بألوانها وأشكالها المختلفة ، كما أنها تبث روح الجماعة بين الطلاب.

وأضاف مدير المدرسة أن الأنشطة الطلابية تحفز الطلاب علي الإبداع والابتكار ،مما يؤدي إلي اكتشاف المواهب المختلفة وتنميتها.