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المتحدث باسم الكهرباء: انفجار برج الفيوم ينتج عنه تخفيف الأحمال وقت الذروة

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المتحدث باسم الكهرباء: انفجار برج الفيوم ينتج عنه تخفيف الأحمال وقت الذروة المتحدث باسم الكهرباء: انفجار برج الفيوم ينتج عنه تخفيف الأحمال وقت الذروة

المتحدث باسم وزارة الكهرباء

قال د . محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن أعمال العنف والتخريب التي تتعرض لها منشآت الكهرباء لاتزال مستمرة ، مضيفا  خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل ، أنه تم تفجير أرجل أحد الأبراج التابعة لمحافظة الفيوم ، اليوم الأربعاء ، ونتج عنه إسقاط البرج وتدميره ، مشيرًا إلى أن البرج يقع على خط نقل الكهرباء بين القاهرة وسمالوط ، مما أحدث أثراً سلبيًا على التغذية الكهربائية التي تصل للصعيد ، وسينتج عنه تخفيف الأحمال في وقت الذروة نظرا لضعف الكهرباء المنقولة للصعيد .

وأكد اليمانى ، أن محافظة الفيوم أكثر المحافظات التي تشهد أعمال تخريب للمحطات الكهربائية والأبراج ،  وطالب  المواطنين بترشيد الاستهلاك .

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