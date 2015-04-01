المتحدث باسم الكهرباء: انفجار برج الفيوم ينتج عنه تخفيف الأحمال وقت الذروة

قال د . محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن أعمال العنف والتخريب التي تتعرض لها منشآت الكهرباء لاتزال مستمرة ، مضيفا خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل ، أنه تم تفجير أرجل أحد الأبراج التابعة لمحافظة الفيوم ، اليوم الأربعاء ، ونتج عنه إسقاط البرج وتدميره ، مشيرًا إلى أن البرج يقع على خط نقل الكهرباء بين القاهرة وسمالوط ، مما أحدث أثراً سلبيًا على التغذية الكهربائية التي تصل للصعيد ، وسينتج عنه تخفيف الأحمال في وقت الذروة نظرا لضعف الكهرباء المنقولة للصعيد .

وأكد اليمانى ، أن محافظة الفيوم أكثر المحافظات التي تشهد أعمال تخريب للمحطات الكهربائية والأبراج ، وطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك .