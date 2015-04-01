وفد من الصحفيين الرياضيين العرب في جولة بحرية بقناة السويس الجديدة

قام وفد من الصحفيين الرياضيين العرب قبل قليل بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة فى إطار زيارة للقناة وهيئة قناة السويس اليوم الأربعاء.

وقاد الوفد المهندس محمود رزق عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس والذى قدم شرحًا وافيًا عن القناة الجديدة ومراحل العمل بها وماتم حتى الأن فيها ،مؤكدًا أن القناة الجديدة ستحول مصر إلى مركز تجارى واقتصادى عالمى لارتباطها بمشروع تنمية محور القناة الذى يشمل أكبر تجمعات صناعية ولوجيستية فى العالم خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وقال رزق إن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من حفر القناة الجديدة وتكريكها بالكامل قبل موعد الافتتاح المقرر فى أغسطس القادم.

وعبر أعضاء الوفد عن انبهارهم بالقناة الجديدة ،وحرصوا على التقاط صور تذكارية فى قلب القناة وعلى لنشات هيئة قناة السويس التى استقلوها خلال الجولة.