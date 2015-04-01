أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية ترفض انتقاد كندا لجلد الناشط رائف بدوى

Google+ Print
السعودية ترفض انتقاد كندا لجلد الناشط رائف بدوى السعودية ترفض انتقاد كندا لجلد الناشط رائف بدوى
طلبت من كندا الأربعاء التوقف عن انتقاد المملكة بسبب جلدها الناشط السعودى رائف البدوى الذى أصدرت محكمة سعودية بحقه حكما بالسجن والجلد ألف جلدة بعد ادانته بتهمة "الإساءة إلى الإسلام".

وقال السفير السعودى فى اوتاوا نايف بن بندر السديرى فى رسالة بعثها إلى الكندية وحكومة مقاطعة الكيبيك الشهر الماضى ونشرت الأربعاء أن المملكة "لا تقبل أى شكل من أشكال التدخل فى شؤونها الداخلية وترفض الهجوم على استقلال نظامها القضائى".

وكانت كيبيك منحت حق اللجوء لزوجة بدوى أنصاف حيدر وأطفالها الثلاثة، وقالت كاثلين ويل وزيرة الهجرة فى كيبيك الاربعاء أن حكومتها "ستواصل الدفاع عن بدوى" لان هذه "قضية واضحة لانتهاك حقوق الإنسان".

ويمضى رائف بدوى (31 عاما) عقوبة السجن عشرة اعوام صدرت بحقه فى نوفمبر، وحكم عليه ايضا بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا وكان دعا عبر موقعه الإلكترونى إلى الحد من نفوذ المتدينين فى المملكة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات