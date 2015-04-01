السعودية ترفض انتقاد كندا لجلد الناشط رائف بدوى

طلبت السعودية من كندا الأربعاء التوقف عن انتقاد المملكة بسبب جلدها الناشط السعودى رائف البدوى الذى أصدرت محكمة سعودية بحقه حكما بالسجن والجلد ألف جلدة بعد ادانته بتهمة "الإساءة إلى الإسلام".

وقال السفير السعودى فى اوتاوا نايف بن بندر السديرى فى رسالة بعثها إلى الحكومة الكندية وحكومة مقاطعة الكيبيك الشهر الماضى ونشرت الأربعاء أن المملكة "لا تقبل أى شكل من أشكال التدخل فى شؤونها الداخلية وترفض الهجوم على استقلال نظامها القضائى".

وكانت كيبيك منحت حق اللجوء لزوجة بدوى أنصاف حيدر وأطفالها الثلاثة، وقالت كاثلين ويل وزيرة الهجرة فى كيبيك الاربعاء أن حكومتها "ستواصل الدفاع عن بدوى" لان هذه "قضية واضحة لانتهاك حقوق الإنسان".

ويمضى رائف بدوى (31 عاما) عقوبة السجن عشرة اعوام صدرت بحقه فى نوفمبر، وحكم عليه ايضا بألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا وكان دعا عبر موقعه الإلكترونى إلى الحد من نفوذ المتدينين فى المملكة.

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