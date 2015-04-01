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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": المسلحون الحوثيون يستهدفون المدنيين (تحديث)

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المتحدث باسم "عاصفة الحزم": المسلحون الحوثيون يستهدفون المدنيين (تحديث) المتحدث باسم "عاصفة الحزم": المسلحون الحوثيون يستهدفون المدنيين (تحديث)
قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى، إن هدف "عاصفة الحزم" إغاثة الشعب اليمنى والحفاظ على الشرعية هناك، مشدداً على أن الميليشيات الحوثية المسلحة تستهدف المدنيين، مناشداً أفراد الجيش اليمنى بعدم التعاون مع الحوثيين.

وأضاف "العسيرى" خلال مؤتمره الصحفى، أن القوات العربية تعمل الآن على جدولة عمليات تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمنيين، مشيراً إلى أن المدفعية تستهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على الحدود السعودية مع اليمن.


>وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، إن ميليشيات الحوثى المسلحة قامت بقذف مخيم المزرق للاجئين، نافيًا أن تكون القوات العربية هى من فعلت ذلك، مشيرًا إلى أن الحوثيين قذفوا مصنع الألبان فى الحديدة، وأخفوا صواريخ أرض أرض.

وأضاف "العسيرى" أن الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع، على عبدالله صالح، يسعون إلى نقل المعارك إلى داخل المدن، مؤكدا أن السفن الحربية تراقب السواحل اليمنية بالكامل، لاسيما أن قوات التحالف تبحث مع القوات اليمنية من الشرفاء لتحديث المعلومات بالداخل، فضلا عن العمل مع اللجان الشعبية لإخراج الحوثيين من مدينة عدن.

وأوضح المتحدث باسم عاصفة الحزم، أن هناك تكثيفا للغارات على الطرق المؤدية إلى مدينة عدن، فيما طالب الجنود اليمنيون بعدم الاستجابة للمليشيات الحوثية، لاسيما أن تلك المليشيات تستهدف المدنيين داخل الأراضى اليمنية.

وأكد أحمد عسيرى أن اللجان الشعبية تطرد الحوثيين من اللواء 33 فى مدينة الضالع اليمنية، فيما أشار إلى أن المدفعية السعودية تستهدف تلك التجمعات وترصد حركاتهم على الحدود اليمنية السعودية.

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مصر 365

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